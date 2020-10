Enjambre de temblores en Condado Imperial: más de 700 y siete fueron de al menos 4.0 grados

Un día después del sismo de 4.9 grados con epicentro en Westmoreland, en el sur de California cerca de la frontera con México, los expertos dijeron que el “enjambre” de temblores registrados en esa región del Condado Imperial ha alcanzado más de 700 movimientos.

Se trata de una de las actividades sísmicas más notables de su tipo en esa región.

El reporte de Southern California Seismic Network (SCSN) indica que durante los tres días antes del sismo de 4.9 del miércoles en la tarde se registraron 96 temblores en el área de Westmoreland, mientras que después del mencionado terremoto hubo 632 eventos hasta la mañana del jueves. Es decir, el “enjambre” rebasó los 700 eventos.

“Se espera más actividad en los siguientes días. Hay una pequeña probabilidad (alrededor del 5%) de que ocurra un terremoto mayor. Esas probabilidades irán decreciendo conforme pase más tiempo”, dijo SCSN.

Aunque el movimiento de 4.9 grados no fue tan poderoso como otros registrados históricamente en el área de Westmoreland (hubo uno de 6.2 el 24 de noviembre de 1987), la enorme cantidad de temblores es lo que ha generado atención.

El fuerte movimiento puede apreciarse en las gráficas de comportamiento sísmico del Southern California Seismic Network (SCSN).

Hubo una significativa cantidad de sismos (7) de al menos 4.0 grados incluyendo el de 4.9 y un total de 59 de 3.0 o más.

Westmorerland se encuentra al sur del Mar de Salton o Salton Sea, una gigantesca laguna formada por aguas residuales del Río Colorado localizada a unas 200 millas al sureste de Los Ángeles.

Debajo de esa laguna es donde termina la falla de San Andrés, y por eso cuando hay intensa actividad sísmica en la región siempre genera la atención de los expertos.

La Dr. Lucy Jones, reconocida experta en la materia, indicó que ninguno de los sismos ocurridos se produjo demasiado cerca de la falla de San Andrés, y que ocurrieron sobre una red de pequeñas fallas sísmicas conocida como la zona Brawley, la cual conecta con la falla de San Andrés.

Jones volvió a explicar que la actividad en Westmoreland se encuentra relativamente lejos de la falla de San Andrés, por lo que podía descartarse un terremoto mayor provocado por ésta. Y aseguró que la actividad no representa un peligro para urbes como Los Ángeles o San Francisco.

Repeat time. Quakes make other quakes more likely, but only nearby. Today's M4.9 fault is ~2 miles across, so it can affect quakes within ~5 miles. The only faults nearby are small. In other words, there is no scientific reason to predict a big quake in another location today

— Dr. Lucy Jones (@DrLucyJones) October 1, 2020