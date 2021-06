Camionero de California ganó un premio de $1 millón en la lotería de Florida

Un camionero de California encontró que su ruta a través de Florida fue una de las más afortunadas, porque lo llevó a ganar un premio mayor de la lotería Powerball de $1 millón de dólares.

Quang Vo, de 59 años, de El Monte, dijo a los funcionarios de la Lotería de la Florida que con frecuencia compra boletos de lotería mientras va por su ruta de trabajo.

Quang Vo reclamó su premio de $1 millón de dólares del sorteo de la lotería Powerball celebrado el 9 de diciembre de 2020, en la sede de la Lotería de Florida en Tallahassee.

El boleto ganador coincidió con los cinco números de bolas blancas, pero no coincidió con el número de Powerball.

