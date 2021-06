El “sueño” del gobernador de Texas y Trump recibe casi medio millón de dólares en donaciones; son para el proyecto del muro

TEXAS – Con la intención de seguir tratando de llamar atención a su misión de seguir con la construcción del muro en la frontera, el gobernador de Texas, Greg Abbott y el expresidente Donald Trump visitarán el Valle del Río Grande para realizar un recorrido de la zona y ver cómo ha quedado el proyecto del muro fronterizo.

Según la Oficina del Gobernador, ambos se reunirán el miércoles, 30 de junio con autoridades estatales y federales para abordar varios temas de seguridad fronteriza.

Thank you to those who have contributed to our ongoing effort to secure the border.

Completing the wall means making Texas & America safer.

In the Biden Administration's absence, Texas will get the job done. https://t.co/89D4KTFsOZ

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) June 23, 2021