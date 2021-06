Hallan 20 muertos en un barco cerca de Islas Turcas y Caicos

San Juan, 26 jun (EFE News).- La Policía de las Islas Turcas y Caicos anunció este sábado que investiga el hallazgo de 20 cadáveres sin identificar encontrados en una embarcación en aguas del pequeño territorio caribeño.

El comisionado de Policía de Islas Turcas y Caicos, Trevor Botting, señaló en conferencia de prensa que se cree que la embarcación partió de fuera de la región del Caribe y que ni las Islas Turcas y Caicos ni el área de las Bahamas eran su destino.

“Los investigadores están trabajando para establecer sus identidades y cómo encontraron la muerte”, precisó el funcionario. “Este trabajo tomará algún tiempo en completarse. Cualesquiera que sean las circunstancias, esta es una situación trágica en la que muchas personas han perdido la vida”, dijo.

“Haremos todo lo posible para identificarlos y comunicarnos con sus familias”, aseguró el jefe policial.

A very distressing scene yesterday which my officers dealt with professionally and with great dignity and humanity. #humantragedy pic.twitter.com/UXoyDYrojA

— Trevor Botting (@Chief_of_Police) June 25, 2021