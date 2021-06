Hombre logra nadar de regreso tras ser mordido por un tiburón blanco en el norte de California

Un hombre fue hospitalizado en condición seria la mañana del sábado luego de haber sido mordido por un tiburón blanco en una playa del Condado San Mateo, en el área de la Bahía de San Francisco.

Según las autoridades, el hombre de 35 años se encontraba nadando en la playa estatal Grey Whale Cove a las 9:15 am al momento que fue mordido de la pierna derecha. El tiburón medía de 6 a 8 pies.

Autoridades del Condado San Mateo dijeron que el hombre fue capaz de nadar de regreso a la orilla, a donde llegaron paramédicos para brindarle auxilios “avanzados de sobrevivencia” antes de transportarlo a un hospital.

INCIDENT UPDATE: Upon arrival at Gray Whale Cove firefighters/paramedics found a male on the beach with a confirmed bite to his body. Patient was treated with advanced life support measures and transported to a local trauma center in serious condition. pic.twitter.com/z3dcy9gTR6

— CAL FIRE CZU (@CALFIRECZU) June 26, 2021