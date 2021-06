De alcaldesa de Lynwood a empresaria de la marihuana

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Aíde Castro, dos veces alcaldesa de Lynwood, una ciudad predominantemente latina en el condado de Los Ángeles, comenzó a usar marihuana por razones medicinales en 2016, cuando perdió media tiroides y le extirparon un tumor de 7 centímetros. Lejos estaba de imaginar que a la vuelta de unos cuantos años se convertiría en empresaria de la cannabis.

Pero todo comenzó con su propia experiencia. “Las pomadas de cannabis permitieron que no me quedara cicatriz en el cuello después de la operación de la tiroides; y las pastillas para el dolor las reemplacé por té de cannabis”, dice.

La cirugía la tuvo poco antes de que se hiciera legal el cultivo, la distribución, la manufactura y la entrega a domicilio de la marihuana medicinal y recreacional en Lynwood en diciembre de 2016. “El enfoque en ese tiempo era aprovechar una nueva industria para generar desarrollo económico para la ciudad”, dice Castro, quien en ese momento era concejal de Lynwood y fue una fuerte promotora de la legalización de la marihuana en su ciudad. De hecho, fue quien presentó la moción en el Cabildo.

“Lo hice cuando me di cuenta que medicinalmente me funcionó. No quería ser hipócrita y apoyar algo en lo que yo no creía, y además lo vi como una oportunidad de ingresos para la ciudad”.

Pero dar su apoyo al controversial tema de la marihuana, le acarreó fuertes críticas por parte de las familias que se oponían a que se legalizara en Lynwood.

Sin embargo, precisó que con el paso de los años, esas mismas señoras que se enojaron, poco a poco cambiaron su mentalidad. “Yo traté de educarlas y explicarles de los beneficios de la planta de cannabis y cómo las pomadas y aceites podían aliviar la artritis, la ansiedad, los nervios. Y hace poco, una de ellas, de las que más se oponían, me llamó para decirme que su mamá estaba muy enferma y con dolor y me pedía que si la podía ayudar a conseguir un producto”.

A nivel personal, comenta que la marihuana además de ayudarla con su recuperación postoperatoria, le ha servido bastante para nivelar sus hormonas y a tranquilizarla porque es hiperactiva.

Castro fue concejal de Lynwood de 2007 a 2020. Trabajó de 2011 a 2014 con el asambleísta demócrata de Compton, Isadore Hall y con el presidente de la Asamblea, Anthony Rendón para quien fungió como representante de campo de 2014 a 2017.

Así que con base en su experiencia legislativa y cabildeando en torno al cannabis, fue que decidió abrir su propia empresa de consultoría para asesorar a los negocios de marihuana con todos los trámites y regulaciones gubernamentales a nivel local, de condado y estado para que no tengan ningún problema con las autoridades. Eso sí aclaró que no presta sus servicios a la ciudad de Lynwood, donde fue concejal.

“Mi pasado me hizo sentir que estaba en una posición en la que podía educar y cambiar la perspectiva de lo que es el cannabis, cómo la podemos usar medicinalmente y cómo nuestras comunidades se pueden beneficiar porque han sufrido las consecuencias de que sea ilegal”.

Castro invitó a La Opinión a visitar uno de los negocios de sus clientes de su empresa ASM Premier Consultants, LLC en el este de Los Ángeles para ver los diferentes productos que ahí se expenden como gomitas, cremas, pomadas, aceites y una amplia gama. Pero también ella está creando sus propias marcas de presentación de cannabis a las que ha llamado Candor y Blender Culture. “Tenemos diferentes empaquetados para cada público porque como te darás cuenta a la tienda viene todo tipo de gente, y yo me quiero enfocar en las mujeres profesionistas”.

La exconcejal dice que aún queda mucho por hacer en términos de educar a la comunidad latina en relación con los mitos de la marihuana. “Es una planta medicinal como viene siendo la manzanilla, la hierbabuena. Solo que tenemos que saber cómo consumirla”.

Explica que el problema más grande en estos momentos son los altos impuestos que los gobiernos les imponen a los consumidores de marihuana recreacional.

“Eso hace que el mercado ilegal de la marihuana continúe porque si el consumidor pueda pagar menos precio, se va a ir las tiendas del mercado negro en lugar de pagar 25% en impuestos en un negocio legal”.

Como resultado, señala que su enfoque es trabajar para que cambien las políticas y no haya tantos impuestos, pero a la vez evitar que los negocios de la marihuana sean sujeto de excesivas regulaciones.

“Con tantos impuestos, lo único que hacemos es promover el mercado ilegal”.

La ex alcaldesa dice que ya se le ha quitado el miedo al que dirán cuando la gente se entera que es una empresaria de la marihuana.

“Me fascina lo que estoy haciendo. En otra época, quizá me hubieran mandando a la cárcel por 10 años, pero estoy contenta porque como concejal tuve la oportunidad de hacerla legal y educar para demostrar que la marihuana no es algo necesariamente malo”.

Y sin duda, dice que la industria de la cannabis estaba en su destino. “Lo encontré preparándome políticamente para enfrentar todo lo que ha significado”.

¿Cómo controlar que alguien pueda caer en la adicción?

“No se puede controlar. Como en todo va a ver abuso, pero yo he visto que la mayoría de la gente no la consume por razones recreacionales. En la tienda nosotros tratamos de explicar claramente cómo consumirla porque si no la usan bien puede ocasionar problemas; y también tu reacción y aceptación va a depender de tu cuerpo y tus receptores. Hay gente a la que la marihuana no le cae bien”.