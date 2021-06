España ganó un partidazo frente a Croacia en la prórroga

La Selección de España clasificó a los cuartos de final de la Eurocopa 2020 tras vencer a Croacia 3-5 en un partido disputado en Copenhague, Dinamarca, que llegó a la prórroga.

El compromiso de octavos de final fue un partidazo con todas las emociones. Y es que el equipo que dirige Luis Enrique Martínez cometió un error grave tras un increíble autogol de Unai Simón. Después, pasó a dominar el encuentro y pasar a ganar 1-3; sin embargo, en una muestra de fútbol y empeño, Croacia empató en el descuento para forzar la prórroga.

La Roja inició el compromiso con algunos cambios en la alineación titular en búsqueda de avanzar a los cuartos de final, cuestión que logró conseguir. Jordi Alba, Gerard Moreno y Marcos Llorente, habituales titulares, fueron relegados al banco de suplentes.

