Hombre baleó cuatro veces a su exesposa acompañado de su nueva novia; temía perder la custodia de sus hijos

HOUSTON – Un hombre ha sido acusado de haber baleado cuatro veces a su exesposa este lunes por la mañana, el mismo día que estaba programada una audiencia en corte para decidir sobre la custodia de sus cuatro hijos, el sospechoso presuntamente iba acompañado por la novia cuando realizó el tiroteo.

Alrededor de las 3:30 a.m. oficiales de la Oficina de Sheriff del Condado Harris fuero llamados al vecindario Memorial Falls, vecinos habían reportado una invasión de casa y un tiroteo en una residencia ubicada sobre la calle Memorial Crossing.

Una investigación preliminar reveló que el exesposo de una mujer había cortado la electricidad a la casa de la víctima antes de ingresar a la fuerza por una de las ventanas y le disparó cuatro veces.

Aaron B. Wright fue localizado y arrestado este lunes horas después del incidente y actualmente se encuentra tras las rejas en la Cárcel del Condado Harris. Al sospechoso se le entablaron cargos por asalto agravado.

