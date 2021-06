Difunden video del momento que abuela es asesinada llegando a gimnasio en Houston; ofrecen miles de recompensa

HOUSTON – El asesinato de una abuela de 62 años en el exterior de un gimnasio en el sureste de Houston ha dejado a la comunidad conmocionada luego de que la Policía difundió un video donde quedó captado el momento del ataque mortal.

La búsqueda por los responsables de la muerte se ha intensificado al grado de que el alcalde Sylvester Turner ha ofrecido una notoria recompensa por información que ayude en el arresto de los sospechosos.

Turner y la familia de la víctima, Elsa Mikesa, anunciaron una recompensa de $15,000 por información que permita dar con el paradero de las personas que mataron a la mujer.

HPD releases surveillance video of suspects wanted in a woman's murder at 10570 Fuqua Street about 4:50 a.m. today.

More details here: https://t.co/2l7wC8bbOn

If you have information about this case, call HPD Homicide at 713-308-3600 or @CrimeStopHOU at 713-222-TIPS.#hounews pic.twitter.com/LWOX2VLdsN

— Houston Police (@houstonpolice) June 17, 2021