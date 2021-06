Hombre balea de muerte a madre de su novia frente a policías en Houston; la novia fue encontrada muerta

HOUSTON – Una madre y su hija fueron baleadas de muerte este domingo en las instalaciones de un complejo de apartamentos en Houston por un hombre que presuntamente era el novio de la hija, según informó la Policía.

El presunto tirador fue baleado por oficiales que llegaron a la escena después de haber recibido una llamada reportando un disturbio en una residencia ubicada en la cuadra 1000 de la calle East Tri Oaks cerca de la carretera Katy Freeway.

Según la Policía, cuando los oficiales llegaron en la escena se dieron cuenta que una mujer estaba llegando a la residencia mencionada y se dirigió a la puerta.

La mujer tocó la puerta y al abrirse la puerta fue baleada a quemarropa por un hombre que después comenzó a disparar en dirección de los policías.

CLOSE CALL: Our responding HPD officer’s patrol vehicle with bullet strikes from a suspect who opened fire on the officer outside the apartment on East Tri Oaks Lane, near Wilcrest and 1-10. #hounews https://t.co/cphrdgHnBQ pic.twitter.com/RPf03pBVJJ

— Houston Police (@houstonpolice) June 20, 2021