Arranca construcción de casitas para desamparados en el distrito con más población sin hogar

El concejal Kevin de León puso la primera piedra para la construcción de vivienda de transición para los desamparados, Villa de Casitas Arroyo Seco en el parque Highland de Los Ángeles.

Será la comunidad más grande de casitas para personas sin hogar de todo California con 115 unidades y 224 camas.

“La Villa de Casitas Arroyo Seco será la más grande en su tipo, lo que prueba que rápidamente podemos poner en marcha ideas innovadoras y alcanzables así como hacer un impacto significativo en la crisis humanitaria que está diezmando a nuestras comunidades”, dijo el concejal De León quien pasó la noche en una de esas casitas miniaturas en Tarzana para vivir la experiencia.

El concejal mencionó que en cualquier día y noche, 41,000 angelinos viven en las calles.

“El distrito que yo represento con mucho honor, es el hogar del más grande número de personas desamparadas sobre cualquier otro distrito en la ciudad. Así que si Los Ángeles es considerado el epicentro nacional de los sin techo, no hay duda que el distrito 14 es zona cero”.

Recalcó que el distrito 14 que abarca el centro de Los Ángeles y barrios como Boyle Heights, Highland Parks, Eagle Rock tiene más gente sin hogar que Houston o Chicago.

“Es por eso que a principios de este año, presenté mi plan Camino a Casa para crear 25,000 unidades habitacionales para los desamparados para el año 2025. No se equivoquen, ésta es la iniciativa pública más ambiciosa de Los Ángeles, pero no tenemos otra opción porque no podemos permitir que miles de angelinos se pudran en las calles”.

Agregó que es solo el inicio de sus esfuerzos para desarrollar rápidamente alternativas de hogar para las personas en situación de calle.

La construcción de las pequeñas casas tomará alrededor de 90 días y el sitio servirá como vivienda de transición para miles hasta que se dispongande unidades habitacionales a largo plazo para cada residente.

Suzane Gero quien ha vivido en la calle Garbanza en Highland Park por 15 años, dijo que está muy contenta por el proyecto de las pequeñas casitas y por los servicios que les van a ofrecer a los desamparados.

“Les darán asistencia para que encuentren empleo, atenderán su problemas de salud mental y cualquier adicción a las drogas. Además les proveerán atención en sus necesidades básicas como comida, regaderas, lavandería y los van ayudar a dejar atrás el desamparo para que sean autosuficientes y miembros exitosos de la comunidad con un techo sobre sus hombros”.

Mencionó que no le molesta ver su barrio plagado de individuos sin hogar durmiendo en los estacionamientos y aceras. “Solo pienso que es muy triste que una persona trate de sobrevivir en esas condiciones. Por eso considero que las casitas son una solución positiva y una mejor opción que las tiendas de campaña en las que viven ahora”.

Gary Lee Moore, ingeniero de la Ciudad de Los Ángeles, dijo que la meta es proporcionarles vivienda en transición que sea segura, atractiva y acogedora a los angelinos que están en camino de tener un techo permanente.

La organización The Hope of the Valley Rescue Mission fue seleccionada como el proveedor de servicios para los desamparados que vivirán en estas casitas. Una vez instalados van a contar con seguridad, una oficina de administración y las agencias de servicios sociales les proporcionarán servicios que los ayuden a volver a ponerse de pie.

“A través de esta alianza pública y privada, creemos que vamos a hacer un impacto importante en la reducción de la crisis del desamparo en Los Ángeles”, dijo Rowan Vansleve, presidente de Hope of the Valley.

En febrero, la ciudad abrió su primera villa de casitas llamada Chandler Boulevard Bridge Home Village en North Hollywood con 40 unidades. La segunda Alexandria Park Village también en North Hollywood con 103 unidades fue abierta en abril. En junio, se inauguró otra villa de casitas en Wilmington con 75 unidades.

Cada casita miniatura mide 64 pies cuadrados. Cuenta con colchones, aire acondicionado, calefacción, alarmas contra incendios, enchufes eléctricos, las puertas se pueden cerrar con llave y disponen de ventanas.

La construcción, administración y mantenimiento de estas casitas es pagada por el Ayuntamiento de Los Ángeles.