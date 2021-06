El rapero Tekashi 69 se negó a salir al escenario en Houston; quería $250,000 dólares para presentarse en concierto

HOUSTON – El rapero controvertido Tekashi 69 estaba programado para presentarse en la Humble Civic Arena el domingo 27 de junio y cientos de personas llegaron con boleto comprado a verlo, pero el artista se negó a salir al escenario.

Los aficionados esperaron por varias horas escuchando a un DJ que varias veces anunció que Tekashi estaría subiendo al escenario, hasta que llegó el momento de que se apagaron las luces y se anunció que el rapero no se presentaría y que los fans tenían que abandonar la arena.

Hace unas semanas se anunció en algunas estaciones de radio locales que el rapero se presentaría en Humble, una zona metropolitana de Houston. Algunos aficionados dijeron estar decepcionados luego de que algunos pagaron hasta $400 dólares para poder entrar.

Houston fans outraged after rapper Tekashi 69 refuses to take stage at concert. This punk bitch https://t.co/6z7Ucn2us6

Las puertas de la arena se abrieron a las 3pm y fueron pasando las horas hasta que dieron las 9pm y fue en ese momento que se hizo el anuncio de que la gente tendría que abandonar las instalaciones.

Tekashi 69 no salió en ningún momento.

Algunos de los asistentes dijeron que la gente abucheó y comenzaron a tirar botellas de agua y latas de cerveza al escenario, según un reportaje de KPRX 2.

Según TMZ, el rapero se negó a dar el concierto luego de que los promotores presuntamente solamente le pagaron $70,000 dólares de los $250,000 que se le debían.

#Tekashi69 says he didn't show up because he only received partial payment. I spoke with the director at the venue who said otherwise. See here: https://t.co/6o9Syfihve

— Monique Welch (@mo_unique_) June 29, 2021