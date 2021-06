La cantante Dua Lipa quiere ser ahora una estrella de cine

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una vez conquistada la escena musical, la cantante Dua Lipa quiere probar suerte en el séptimo arte y, con suerte, seguir acumulando éxitos profesionales por esta vía. Al igual que han hecho otras estrellas del pop en el pasado -con mayor o menor grado de acierto-, la estrella británica quiere ponerse a prueba en otras disciplinas artísticas y satisfacer así sus constantes inquietudes creativas.

“Creo que es algo que me encantaría hacer. Desde luego, quiero explorar esa faceta y empezar a cultivarla con un pequeño papel. Pienso que he ganado confianza en mí misma durante los últimos años, he hecho un poco de todo aquí y allá, y estoy convencida de que he descubierto una parte de mi lado actoral con los videos musicales”, reveló la cantante a su paso por el programa de radio “Dee Jay summer camp”.

Sin embargo, y teniendo en cuenta que no ha parado de lanzar novedades musicales desde la publicación, en febrero de 2020, de su aclamado disco Future nostalgia -entre los que destacan sencillos tales como “Levitating” y “Love again”, así como sus correspondientes videoclips, sin olvidar ese álbum de remixes que contiene colaboraciones tan interesantes como las de Madonna y Gwen Stefani– resulta comprensible que la británica no haya querido estimar fecha alguna para su futuro debut en la pantalla grande o chica: “Me intriga y me entusiasma la idea de hacerlo en el futuro, cuando se dé la oportunidad”, concluyó.

