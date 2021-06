Manuel Mijares preocupa a fans luego de ser captado en silla de ruedas: “Me pusieron mi prótesis”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Manuel Mijares causó preocupación entre sus fanáticos luego de aparecer en silla de ruedas durante su más reciente visita a los foros de Televisa San Ángel, en donde reveló que recientemente entró al quirófano para colocarle una prótesis de rodilla.

El exesposo de Lucero fue captado mientras se desplazaba por los pasillos de la televisora en la Ciudad de México, en donde confirmó que se encuentra bien luego de haber sido sometido a una tercera cirugía en la rodilla.

“Estoy bien, me operaron, pero estoy bien“, respondió durante una entrevista con el programa ‘Hoy’.

Detallando que dicha intervención tenía que haber sido practicada desde hace tiempo, pero debido a sus proyectos y la pandemia de COVID-19 se tuvo que posponer.

“Me pusieron mi prótesis de rodilla, la teníamos que hacer antes pero no había podido. Es que jugaba mucho al futbol“, respondió entre risas el cantante de 63 años.

Y aseguró que los problemas de rodilla no son nuevos, ya que incluso había sido intervenido quirúrgicamente en tres ocasiones previas.

“Me había operado tres veces. La primera operación fue en el año 73, la segunda en el 96 y la tercera ahora. Estuvo grande, pero es que ahora me pusieron la prótesis”,

Aunque no reveló la fecha exacta en que entró a quirófano, detalló que ya se prepara para regresar a los escenarios en una gira internacional que iniciará el próximo 8 de octubre en Los Ángeles California, así como Las Vegas y San Diego, ciudades a las que llegará para cantar todos sus éxitos junto a Cristian Castro y en donde sorprenderán con un homenaje a Juan Gabriel y José José.

Fue en octubre de 2019 cuando el intérprete de “Soldado del amor” y “Para amarnos más” compartió que ya había pasado por tres cirugías de rodilla por lo que, en realidad, esta sería la cuarta.

“La primera operación me la hicieron en 1976, la segunda me la hicieron por ahí del 97, la tercera por ahí del 2004 más o menos. Lo que toca es una prótesis, pero yo sigo caminando igual. Hago los shows, sí me pongo rodillera porque de repente en la bailada sí se me mueve, pero desde hace años he sabido que me tengo que operar, me tengo que poner una prótesis“, dijo en el programa ‘De Primera Mano’.