Alejandra Guzmán revela toma antidepresivos a raíz de los conflictos con Frida Sofía

Alejandra Guzmán ha decidido por fin hablar de todo lo que ha tenido que pasar debido a las fuertes declaraciones de su hija Frida Sofía, hacia su padre de quien la joven ha denunciado haber sufrido un abuso sexual desde que era pequeña.

Como parte de una entrevista al programa de espectáculos Ventaneando la rockera que aunque no mencionó directamente el conflicto familiar y problemas legales que enfrenta Enrique Guzmán en estos momentos, sí ha revelado cómo es que toda esta difícil situación le ha afectado de una manera psicológica que ha tenido que recurrir al uso de antidepresivos.

“La reina de Corazones” se ha estado concentrando en su salud mental y ha tenido la ayuda de manos expertas que le han sido de extrema ayuda para sobrellevar todo el caos y estrés al que ha sido expuesta desde hace unos meses.

“Ahorita estoy haciendo todos los días diferentes meditaciones que me han ayudado muchísimo a enfocarme, estoy también con una terapeuta y ella me está ayudando, me dio antidepresivo porque lo necesito, pero estoy vertiendo todo mi ser en el arte“, expresó.

La intérprete de innumerables éxitos a lo largo de su exitosa carrera musical, sin duda se está enfrentando a uno de las más grandes dificultades de su vida, dijo: “Esta es la prueba más dura de mi vida, y a veces uno no entiende las maneras que hay para llegar a algo, me refiero al destino de las cosas o cómo suceden, por eso yo no pierdo la fe. Toda la familia somos una familia disfuncional, pero muy talentosa, muy cariñosa, muy transparente”, continuó expresando.

“No ha sido fácil, pero estoy tranquila porque sé la verdad y porque tengo fe en que yo puedo ayudar de alguna manera”, finalizó.