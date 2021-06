El Tri de las alturas: México clasificó a semifinales del Preolímpico de Baloncesto

La selección de baloncesto masculina de México es el ejemplo de garra, corazón y buen juego. “El Tri” de las alturas se repuso de la derrota ante Alemania (82-76) en su debut y venció con autoridad a Rusia, una potencia histórica en el baloncesto europeo (72-64), para clasificar a las semifinales del Torneo Preolímpico que otrogará un boleto a Tokio 2020.

México, que no cuenta con la figura del NBA Juan Toscano-Anderson, se apoyó en el aporte de Francisco “Paco” Cruz, escolta que se encargó de encestar doble tras doble hasta superar a la escuadra rusa. Cruz terminó con 21 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias.

Gustavo Ayón y Paul Stoll colaboraron con 11 puntos por igual, para completar un triunfo de mucha altura.

Sumando los partidos amistosos y el debut en el torneo de Split, Croacia, México tenía una racha de cinco derrotas consecutivas, que cortó en el momento más importante: para estar a solo dos victorias de Tokio 2020.

El Tri clasificó por el diferencial de puntos. ¿Por qué? Esta es su situación:

México tiene récord de 1-1 y diferencial de +2 puntos: perdió por 6 ante Alemania y ganó por 8 ante Rusia.

Alemania tiene récord de 1-0 y diferencial de +6 puntos.

Rusia tiene récord de 0-1 y diferencial de -8 puntos.

De las tres selecciones, dos avanzan a semifinales. Resta un partido entre Alemania y Rusia. Si Alemania gana, acompañará a México como los clasificados a semifinales.

Si gana Rusia, se produciría un triple empate. La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) determina el desempate dependiendo del diferencial de puntos entre los equipos involucrados.

Por ende, es matemáticamente imposible que Rusia y Alemania clasifiquen sobre México. Para que Rusia tenga mejor o igual diferencial que México, debería vencer a los teutones por 10 puntos. Siendo ese el caso, estos últimos culminarían la ronda con diferencial negativo y estarían eliminados.

El partido entre Rusia y Alemania sigue siendo importante para México, pues dependiendo del resultado se determinará su posición en el grupo. Los dirigidos por Omar Quintero podrían ser líderes o terminar en segundo lugar.

Dependiendo de ello se definirá su rival en semifinales. El otro triangular del grupo no está totalmente definido. Brasil será líder, por lo que sería el rival de México si finalmente queda en segundo puesto.

Si México queda líder gracias a la combinación de resultados, su rival será Croacia o Túnez, equipos que se jugarán el pase a semifinales este jueves.

