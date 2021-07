Messi firmaría nuevo contrato con el Barcelona en los próximos días

El FC Barcelona espera cerrar, en los próximos días, la continuidad del delantero argentino Lionel Messi, que este miércoles 30 de junio finalizó contrato con el conjunto azulgrana.

Aunque el astro argentino quedó desvinculado oficialmente del Barcelona, en el club no están preocupados por la efeméride, pues según aseguraron a EFE fuentes de la entidad catalana, la voluntad de ambas partes es firmar “lo antes posible” el nuevo contrato.

El problema reside en la complejidad de una operación que, tal como avanzó Catalunya Ràdio, garantizaría la continuidad de Messi como capitán del Barça las dos próximas temporadas.

Lionel Messi’s contract extension with Barcelona is finally coming. 🇦🇷

Barça board and Messi’s camp feel now ‘confident’ to officially announce the agreement until June 2023 next week.

Both parties involved are working to fix ‘final details’ on contract clauses. ⏳ pic.twitter.com/dZ0zIsGeB3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2021