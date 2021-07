Messi desempleado: 21 años después el astro argentino se quedó sin contrato con el Barcelona

Oficialmente, Lionel Messi ya no es jugador del Fútbol Club Barcelona. Ya en España comenzó el mes de julio, por lo que finalmente ocurrió lo que muchos culés temían: el mejor jugador de su historia es agente libre. Hoy por hoy, no está atado al Barcelona.

¿Qué significa esto? Que el club no puede utilizar su imagen para actividades de pretemporada ni nada por el estilo. Simplemente no es parte de la plantilla. No es el fin de una era, pero es lo más cerca que el Barcelona ha estado de perder a su más grande leyenda.

En términos contractuales, la situación es peor que aquella en la que el argentino envió el recordado burofax para salir del club en la pasada temporada.

Right now, Messi isn't a Barcelona player 😳 pic.twitter.com/M8rNCi8gE6

🚨 OFFICIAL: Lionel Messi's contract has expired ❌

Pasaron 21 años para que Messi se quedara sin contrato. Firmó por primera vez en 2001, cuando tenía 13 años. Desde entonces, cada cierto tiempo él y el Barcelona lograron acuerdos para extender el contrato, siempre aumentando los ingresos de una figura mundial que con su salario puede ir al espacio cada mes si así lo desea.

Solo el hecho de que Messi sea agente libre es alarmante. Pero no debería pasar a mayores. Su descontento con el club se ha esfumado con el pasar de los meses, y la llegada de Joan Laporta a la presidencia ha mejorado las relaciones.

El conjunto catalán nunca ha pensado en negociar su salida. Al contrario, durante la última parte de la temporada trabajó para fijar un contrato que sea beneficioso tanto para el club como para el jugadores. El acuerdo verbal ya estaría hecho, y sería cuestión de días para que fuese oficial.

Tres días atrás, el reconocido periodista Fabrizio Romano señaló que las dos partes se sienten con confianza para anunciar la próxima semana el nuevo contrato de Lionel Messi, quien estaría vinculado con el Fútbol Club Barcelona hasta 2023.

Lionel Messi’s contract extension with Barcelona is finally coming. 🇦🇷

Barça board and Messi’s camp feel now ‘confident’ to officially announce the agreement until June 2023 next week.

Both parties involved are working to fix ‘final details’ on contract clauses. ⏳ pic.twitter.com/dZ0zIsGeB3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2021