Rescatan a un trabajador que quedó atrapado en un derrumbe en Washington D.C., hay otros 4 lesionados

Los bomberos de Washington D.C. cortaron capas de escombros durante más de una hora el jueves por la noche para rescatar a un trabajador de la construcción de los escombros de un edificio que se derrumbó en el noroeste de la capital de Estados Unidos, reportó NBC4.

Un equipo de operaciones especiales con bomberos y personal sanitario habló con el hombre durante todo el proceso de rescate, y este se mantenía alerta, consciente y hablando cuando lo sacaron del edificio derrumbado en la cuadra 900 de Kennedy Street NW, dijo el jefe de bomberos John Donnelly.

Major collapse 900 block Kennedy St NW. Full collapse of a building under construction. 1 person trapped and several others injured. pic.twitter.com/9Uc8UixsFl

Donnelly dijo que el trabajador estaba atrapado en lo que se conoce como un “colapso de panqueques” debajo de tres pisos de escombros, con solo ocho pulgadas de espacio a su alrededor.

Un perro K-9 olfateó el lugar donde estaba atrapado el hombre, lo que ayudó a los bomberos a trabajar en su remoción.

Este fue la primera detección de víctima para un rescate para Kimber, el perro que ayudó a localizar al trabajador atrapado en los escombros.

Los equipos utilizaron motosierras, sierras eléctricas, palancas y mano de obra para cortar meticulosamente los escombros.

Super Job by DCFD on the Rescue of a person trapped under a 5 story building collapse. 5 others were also trapped on top of the structure. Photos by Elliot Goodman pic.twitter.com/6H7UUfQYma

— DCFIREBYE (@DCFIREBYE) July 1, 2021