Encuentran más cuerpos de niños indígenas en Canadá e incendian iglesias como protesta

Este viernes por la mañana, los bomberos y los servicios de emergencia de Columbia Británica, en Canadá, tuvieron que atender los reportes acerca de 2 iglesias católicas al sur de la ciudad que se estaban incendiando.

Keith Crow, jefe de la comunidad indígena de Lower Similkameen, explicó a medios locales que los equipos de emergencia fueron alertados por un incendio en la iglesia de Choapaka; sin embargo, la encontraron hecha cenizas cuando arribaron al lugar.

Todo apunta a que ambos templos fueron incendiados a propósito, en señal de protesta por los cientos de cuerpos de niños indígenas que han sido encontrados en un antiguo inmueble que hace muchos años fungió como internado.

Crow indicó que lo ocurrido en ambas iglesias no puede tratarse de una mera coincidencia, pues los siniestros se reportaron con tan solo una hora de diferencia.

Por su parte, Jason Bayda, sargento de la Policía Montada de Canadá, aseguró que los incendios son sospechosos y las autoridades ya buscan si tienen relación con otros incidentes ocurridos el 21 de junio en Penticton y Oliver. Recordemos que a principios de esta semana, otros dos recintos católicos de Okabagan también fueron destruidos.

Los incendios en las iglesias se han producido luego de que han salido a la luz los resultados de una investigación sobre el hallazgo de 751 tumbas sin identificar, en los terrenos de un internado que permanece cerrado, pocas semanas después de que en Columbia Británica se encontraran los cuerpos de 215 niños indígenas.

Another Catholic Church burst into flames and was razed to the ground in Edmonton as First Nation Indians continue to attack churches across Western Canada. pic.twitter.com/xBfivOq6pQ

— JON MILLER (@MillerStream) June 30, 2021