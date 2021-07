Un avión de carga cae en medio del océano cerca de Hawaii: los dos pilotos sobreviven

Este viernes por la madrugada se registró un grave siniestro en las costas de Hawaii, el cual pudo haber sido una grave tragedia pero que que por fortuna y gracias a la pericia de dos pilotos, la situación solo quedó en un gran susto.

Resulta ser que un avión de carga Boeing Co 737, en el cual iban solo 2 pilotos a bordo, tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en pleno océano, frente a las costas de Honolulu.

La noticia fue dada a conocer por la Administración Federal de Aviación (FAA), a través de un comunicado. En el escrito explicaron que minutos antes del incidente, los pilotos habían reportado que la aeronave presentaba problemas en el motor y por ende, pensaban volver a tierra; sin embargo, no tuvieron tiempo y tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia sobre el océano.

A 737-200 cargo aircraft operated for Transair by Rhoades Aviation made an emergency landing in the water near Honolulu after reportedly suffering engine trouble. The FAA reports that both crew members have been rescued. ADS-B data is available at https://t.co/lsdJ4WlkHy pic.twitter.com/8D71tEQ3wy

— Flightradar24 (@flightradar24) July 2, 2021