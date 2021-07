Obligan a evacuar a los residentes de otro edificio en Miami Beach por problemas en su estructura

Desde que ocurrió la tragedia en la ciudad de Surfside, los gobiernos locales del sur de la Florida están tomando acción para evitar que algo así pueda volver a ocurrir. Las autoridades ya avisaron de que se estarían haciendo inspecciones mucho más exhaustivas, especialmente en aquellos edificios que tienen más de 40 años.

Esos nuevos protocolos, implementados a raíz de lo sucedido en el condominio Champlain Towers, ya están teniendo sus consecuencias. Según confirmó el ayuntamiento de Miami Beach, un edificio de tres plantas y con 24 apartamentos fue evacuado el sábado por la noche después de que los inspectores encontraran problemas en su estructura.

Te puede interesar: Paralizan búsqueda y rescate de víctimas en el derrumbe de Miami para demoler el resto de la torre

Según explicó la portavoz de la ciudad, Melissa Berthier, el Departamento de Bomberos respondió a una llamada sobre las 7:30pm de este sábado sobre una unidad desocupada en el interior de la propiedad situada en el 1619 Lenox Avenue.

Here in Miami Beach where a 3-story building was evacuated due to unsafe conditions.

This is along Lenox Ave near Lincoln Road. pic.twitter.com/075tpH1tAY

— Joel Franco (@OfficialJoelF) July 4, 2021