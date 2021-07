Mujer intoxicada arrolla fatalmente a vendedores de frutas guatemaltecos en Ontario, California

Un vendedor ambulante de frutas murió y otro se encuentra críticamente herido luego de haber sido arrollados por un vehículo cuyo conductora se encontraba intoxicada en la ciudad de Ontario, en el sur de California.

El incidente ocurrió la mañana del 5 de julio en la intersección de Riverside Drive y Euclid Avenue cuando los vendedores ambulantes estaban cruzando la calle con sus carritos de frutas y no pudieron evitar el atropello de una camioneta SUV Ford color blanco.

Jessica Dewet, de 43 años y residente de Chino, sufrió lesiones menores y fue arrestada bajo sospecha de conducir bajo los efectos de alcohol o drogas y de cometer homicidio vehicular grave.

Ontario es la ciudad del Condado San Bernardino donde ocurrió una fatal explosión de juegos pirotécnicos el año pasado.

De acuerdo con un reporte del canal local KCAL, el hombre que perdió la vida fue identificado como Héctor Eduardo Rabinal, de 32 años y originario de Guatemala.

FRUIT VENDOR KILLED: police tell @CBSLA a suspected DUI driver hit 2 fruit vendors in Ontario at 11 this morning. One of those men was critically injured, the other was killed. Now his family is hoping for help bringing his body back home to his family: https://t.co/4AnTr5aoP4

— Nicole Comstock (@ComstockNEWS) July 6, 2021