Tormenta tropical Elsa se aproxima a costa oeste de Florida y amenaza con volver a ser huracán

La tormenta tropical Elsa, que ha dejado atrás Cuba y parte de los Cayos de Florida, se fortaleció de nuevo y está a punto de convertirse de nuevo en huracán antes de golpear la costa noroeste de Florida, que se encuentra bajo alerta, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE.UU.

El NHC indicó en su boletín de las 14:00 horas de Miami (18:00 GMT), que Elsa se encontraba a unas 95 millas (150 km) al noroeste de Cayo Hueso y a 180 millas (295 km) al sur de Tampa, en la parte central del litoral occidental de Florida.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 70 millas por hora (110 km/h) y se desplaza en dirección norte con una velocidad de traslación de 9 mph (15 km/h).

Según el pronóstico del NHC, Elsa se moverá “cerca o sobre partes de la costa oeste de Florida” esta tarde y noche y se pronostica que “toque tierra el miércoles en el norte de la costa del Golfo de Florida”, para luego atravesar el jueves el sureste de Estados Unidos.

Los meteorólogos prevén que Elsa se convierta de nuevo en huracán de categoría 1 antes de tocar tierra y debilitarse una vez que golpee la costa oeste y comience a internarse tierra adentro.

2pm EDT 6 July– Air Force Reserve Hurricane Hunters found #Elsa's max sustained winds are near 70 mph. A special advisory was issued to raise the short-term intensity forecast & to issue Hurricane Warnings for parts of the Gulf Florida coast.

Latest: https://t.co/905zOAYiId pic.twitter.com/ZoyKfKwrqG

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 6, 2021