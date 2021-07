Hoy es cumpleaños de Ringo Starr y hasta la NASA le dedicó un lindo mensaje

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ringo Starr cumple 81 años y la NASA se unió a su celebración. Bajo la campaña #PeaceandLove se ha felicitado al músico en las redes sociales, por lo que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio no se quedó atrás y envió un mensaje al músico.

A través de Twitter, la agencia espacial de Estados Unidos se unió a la petición del ex Beatle para celebrar su cumpleaños deseando amor y paz este 7 de julio. “Hoy, una estrella nación. Deseamos a Ringo Starr #PeaceandLove (amor y paz) y una feliz órbita número 81 alrededor del Sol”.

Today in history, a Starr was born! Wishing @RingoStarrMusic #PeaceAndLove and a happy 81st orbit around the Sun. 😎☮️✌️🌟❤️🎶 pic.twitter.com/PB5G4BFlvY — NASA (@NASA) July 7, 2021

Acompañando al tuit, la NASA compartió un gif de diferentes cuerpos celestes.

Nacido el 7 de julio de 1940 en Liverpool, el baterista es uno de los más famosos del mundo y una de las figuras más influyentes de todos los tiempos al formar parte de la agrupación The Beatles con quien interpretó la canción “With a little help from my friends”, una de las más famosas de la banda.

Starr tomó la batería de la banda inglesa luego de que Pete Best se marchara en 1962. Ringo ayudó a Paul y John a darle el ritmo que caracterizó a The Beatles. Muchos fans lo consideran el corazón y alma del cuarteto.

Hijo de dos panaderos, Ringo tuvo que hacer una carrera desde abajo. Luego de que a los 13 años comenzara a interesarse por la batería, producto de una enfermedad buscó su lugar en varias bandas antes de llegar con John Lennon, Paul McCartney y George Harrison.

Tras la separación, Ringo hizo una carrera en solitario y también incursionó en el cine con películas como The Magic Christian. A principios de la década de los 70 lanzó sus primos dos álbumes en solitario.

En 2015 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll y recibió el Premio a la Excelencia Musical. Además fue nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico en 1965, y recibió el título de caballero en los honores de Año Nuevo de 2018.

Te podría interesar:

El tributo de Ringo Starr a Carrie Fisher

Paul McCartney y Ringo Starr actuarán en gala del Grammy

Mariana Torres, la protagonista de “Ringo”, aparece sobre la cama y cubierta sólo con una toalla