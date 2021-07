Por qué apareció un golfista asesinado por un disparo en la cabeza en Atlanta

Un hombre sin signos vitales fue encontrado tirado en un club de golf de Atlanta el pasado sábado. El sujeto fue identificado como Gene Siller, de 46 años, quien era golfista profesional y director de golf de Pinetree.

My most Sincere Condolences to #GeneSiller wife, family and friends … @PGA @PGATOUR John from New Jersey pic.twitter.com/j6S8PY4G82

