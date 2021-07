Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Sí, gracias a Adamari López Rebeka Smyth logró quedar embarazada, igual que Chiquibaby, y todos los que se acercan a ella para pedirle un consejo.

Así lo confesó Smyth, cuando anunció que ella también estaba esperando un bebé, luego de haber intentado durante un año sin éxito… ¿Cómo lo logró? ¡Con los consejos de Adamari!

“Cuando conocí a Ada le comenté que nos queríamos embarazar, que estábamos buscando“, comenzó explicando Rebeka, quien ya tiene 4 meses de embarazo, y aún no puede creer que esto haya sido posible.

“Ella me dijo: ‘haz esto, esto y esto’… Es como la madrina de embarazos”, dijo Smyth, mientras que Chiquibaby confirmaba que no solo lo había hecho con la colaboradora de ‘Hoy Día’, sino con ella también.

Es que Adamari, quien batalló mucho para poder quedar embarazada de Alaïa, no solo se ha convertido en la ‘madrina de los embarazos’ de sus compañeras y amigas, sino también de otras mujeres que trabajan en la cadena, y la buscan para pedirle consejos, algo a lo que López nunca se niega en compartirlos.

Recordemos que hace unos meses, Chiquibaby nos dijo en exclusiva lo que significaba Adamari en esta etapa de su embarazo: “Ella es una mujer que sabemos que ha pasado por tantas cosas, es una guerrera y ella siempre ha sido muy transparente, y yo, desde el momento que estaba pensando hacer este proceso si hubo alguien a quien yo recurrí fue a ella, y siempre fue muy honesta de lo que había vivido, y me fui de su mano en el camino… Ha sido una aliada mía en este año, y me ha ayudado tanto, y estoy agradecida porque ha sido como una hermana, a pesar desde que no nos conocemos de años y años tiene ese carisma y ese corazón tan grande”.

Adamari también tuvo palabras para ambas en esta etapa tan especial de sus vidas, algo que en su momento ella deseó tanto y que aún sueña con volver a repetir… “Están en la mejor etapa de sus vidas, tienen que disfrutarlo, y qué bueno que lo comparten con el público que les manda toda la buena energía, igual que nosotros Rebe, que te queremos mucho”.

Ahora sí, Rebeka le reclamó a ambas, que no le habían compartido lo fuerte y difíciles son los síntomas adversos de estar embarazada, sobre todo los primeros meses que suelen ser los más difíciles.

“No me dijeron que las náuseas eran tan fuertes, la baja de presión, pero todo vale, todo vale“, aseguró la periodista mexicana, quien también dijo que Chiquibaby es como su espejo de cómo se verá dentro de unos meses, y hasta le pidió consejos para lucir con tanta clase los tacones, pues asegura que ella con tan solo 4 meses, y no solo casi no los usa, sino que les molesta.

MIRA AQUÍ LO QUE CONTARON LAS TRES: