MLB: Trevor Bauer continuará sin jugar mientras sufre el abandono de sus compañeros de los Dodgers

Trevor Bauer sumará al menos una semana más sin jugar. Luego de ser acusado por agresión sexual, MLB y los organismos pertinentes iniciaron la investigación respectiva. Aún sin aclararse el caso, las Grandes Ligas extendieron la baja administrativa del lanzador de Los Ángeles Dodgers por siete días más.

MLB y la policía investigan para aclarar el asunto. Mientras esto no ocurra, lo más probable es que Bauer se mantenga alejado del montículo. Incluso es probable que se discuta una baja indefinida.

Dodgers SP Trevor Bauer's administrative leave has been extended by seven days as police and the league continue to investigate sexual assault allegations against him. Unless something is resolved by then — very unlikely — league and union will discuss an indefinite extension.

— Jeff Passan (@JeffPassan) July 8, 2021