Tarjeta de COVID-19 ayuda al arresto de hombre que causó terror durante 24 horas de robos y asesinatos en Las Vegas

Un solo individuo hispano originario de California fue capaz de provocar tremendo caos con una serie de crímenes, incluyendo asesinatos, durante 24 horas de horror en Las Vegas la semana pasada.

John Anthony Carrillo, de 29 años de edad y originario de Los Baños, California, se encuentra bajo custodia en Las Vegas tras ser arrestado la madrugada del 2 de julio mientras abandonaba una farmacia Walgreens localizada en la calle East Silverado Ranch. Ya para entonces la secuela de sangre y trauma que había ocasionado era abundante.

El arresto se logró, increíblemente, gracias a una tarjeta de vacunación de COVID-19.

John Anthony Carrillo, 29, the man accused of killing two people and shooting another man at several locations across the Las Vegas valley was identified through a COVID-19 vaccination card, police say. #8NN pic.twitter.com/8lm083HdDZ — David Charns (@davidcharns) July 6, 2021

La serie de horrendos crímenes del hombre californiano en Las Vegas

Aunque ya había causado problemas en días previos, la serie de crímenes serios del sospechoso empezó la noche del 30 de junio cuando presuntamente realizó un disparo al aire luego de robar una tienda de conveniencia 702 Mart localizada en East Charleston Boulevard. Como detalle significativo, él mostraba un pedazo de cinta adhesiva sobre su ceja derecha para tapar un tatuaje.

Cerca de la media noche, una persona identificada como Abel Angel fue herida de bala mientras apostaba en la tienda Palm Market en East Charleston Blvd. y Palm Street. Fue tras este incidente que la Policía encontró la tarjeta de vacunación dentro de un auto Hyundai color plata que el sospechoso había robado, la cual sirvió para identificarlo.

A la mañana del día siguiente, el sospechoso ingresó a una casa localizada sobre Euclid Avenue y exigió que le dieran dinero. La Policía dijo que la presencia de Carrillo en dicha casa era para conducir una transacción de narcóticos.

Una pareja que se encontraba preparando pancakes tuvo que lidiar con el delincuente, quien con pistola en mano se hizo de las llaves del auto de un hombre llamado Rubén García, de 36 años. Cuando la novia de éste fue enviada a que se encerrara en una recámara de la casa, García fue baleado y murió en la escena, dijeron las autoridades.

Los horrores del hombre de California continuaron por la noche cuando hizo un intento de robo en una tienda AM/PM sobre la calle Saint Rose Parkway, y cerca de la media noche la Policía de la ciudad de Henderson -vecina de Las Vegas- respondió a un incidente en una tienda 7-Eleven localizada sobre South Maryland Parkway.

Loved ones say Abraham Acosta was kind to his final moments, even doing his killer a small favor just before he was shot. Detectives tracked down the suspect after discovering his vaccine card. https://t.co/prQicOxXBV — FOX 5 San Diego (@fox5sandiego) July 8, 2021

Un hombre que se acercó al auto Nissan Altima conducido por el sospechoso para encenderle su cigarrillo fue baleado en el rostro y murió, convirtiéndose en la segunda víctima fatal del individuo. Fue identificado como Abraham Acosta, de 32 años.

Este miércoles, la Policía de Las Vegas dijo que Carrillo también ha sido relacionado con la muerte de un hombre de 55 años llamado Miles Smith cuyo cuerpo con un balazo en el pecho fue encontrado el 3 de julio en un apartamento sobre Clifford Avenue en el centro de la ciudad. Sería su tercera víctima fatal en la ciudad.

Las Vegas police say John Carrillo went on a two-day crime spree and is accused in two killings in Las Vegas and Henderson. Now, he's tied to a third homicide. @DrewJandre has more. STORY: https://t.co/eX0Zm10U7O pic.twitter.com/Qic9xV8k3i — FOX5 Las Vegas (@FOX5Vegas) July 8, 2021

También es sospechoso de apuñalar a su padre en California

Cuando fue arrestado, Carrillo dijo que había fumado 27.5 gramos de metanfetaminas que llevó desde California el 26 de junio. La mañana del miércoles una jueza del Condado Clark le negó derecho a fianza al hombre acusado hasta con 12 cargos criminales.

El diario Las Vegas Review-Journal dijo que encima de todo, Carrillo es sospechoso de haber apuñalado fatalmente a su padre en Gilroy, California, aunque no hay información disponible.