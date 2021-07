Khloé Kardashian presume sus curvas bajo la regadera y provoca las reacciones de sus ex parejas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Khloé Kardashian ha provocado gran alboroto entre sus millones de seguidores al compartir una reciente imagen donde se le ve posar bajo una regadera externa presumiendo cuerpazo.

A través de su cuenta oficial de Instagram la actriz del exitoso reality “Keeping up with the Kardashians” ha compartido la sensual foto donde presume sus curvas bajo el agua en un sexy y diminuto bañador en color negro que ha logrado acaparar las miradas de miles de fans.

La tambien presentadora ha logrado una gran respuesta por parte de sus 163 millones de followers que le han dejado miles de comentarios y hasta el momento acumula más de 1.4 millones de likes, esto luego de otro reciente post donde fue duramente criticada por la manera en la que lucía su rostro casi irreconocible.

El post de la empresaria de 37 años llega luego de estar en medio de la ruptura sentimental del padre de su hija True con el basquetbolista Tristan Thompson, luego de fuertes rumores de infidelidad.

“Habían estado trabajando a través de los rumores de engaño durante las últimas semanas, pero Khloé le dijo a Tristan que perdió toda su confianza y que la relación no podía repararse“, reveló una fuente cercana. “Khloé realmente lo intentó, pero al final, se sintió demasiado traicionada por él. Se cansó y dice que no volverá“.

Motivo por el cual ha provocado gran sorpresa que Thompson haya reaccionado a la candente foto de Kardashian con algunos emojis de corazón.

Incluso otro ex de la modelo Lamar Odom con quien estuvo casada tambien ha dejado sus reacciones bajo el post la frase “caliente“y algunos emojis de fuego, cara de enamorado y corazones, lo que no ha pasado desapercibido por el reciente ex y este le ha mandado un mensaje directo a través de la misma publicación.

“Dios te trajo de vuelta la primera vez. Juega si quieres, diferentes resultados“, es el contundente mensaje que le ha dejado.