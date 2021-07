Niña hispana de 4 años murió en Los Ángeles por culpa de un conductor que dio una vuelta prohibida

Una familia hispana atraviesa horas de inmenso dolor luego de un accidente de auto en el que una niña de solo 4 años murió y su hermanito de 5 sufrió serias lesiones que le tienen luchando por su vida al sur de Los Ángeles. La tragedia fue causada por un conductor que se dio a la fuga.

El fatal accidente ocurrió la noche del viernes sobre la avenida South Vermont y Normandie, en la comunidad de Harbor City, muy cerca de San Pedro. El vehículo en el que viajaban los niños con su padre tras haber ido a al parque se topó con un auto que dio una vuelta prohibida de U y en la maniobra para evitar el choque la camioneta de la familia perdió el control.

La camioneta se volcó dando varias volteretas y luego se estrelló con un poste de luz. La niña de 4 años, de nombre Jayda Sánchez, murió más tarde en un hospital. Se espera que el niño, Robby, y su padre, Roberto, sobrevivan.

Heartbreak in Harbor City.

4 year old Jayda Sanchez killed by a hit & driver investigators say pulled an illegal u-turn in front of the family’s truck.

Her mother’s tearful plea for help finding the driver.

11pm. @ABC7 pic.twitter.com/16Oj1UMnJ4

