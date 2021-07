Cierran playas en Los Ángeles por derrame de aguas residuales de planta

Debido al derrame de aguas residuales, las autoridades sanitarias cerraron a los nadadores las playas desde El Segundo hasta el extremo sur de Playa del Rey.

Se estima que fueron cerca de 17 millones de galones las aguas sin tratar que fueron derramadas al océano.

La tarde del pasado domingo, un corte de energía eléctrica en la planta de recuperación de agua Hyperion provocó el derrame, de acuerdo con una supervisora del Condado de Los Ángeles.

El Departamento de Salud Pública del condado informó en las redes sociales el aviso del cierre de las playas mientras se realizan análisis para conocer el nivel de contaminación en el mar provocada por el derrame.

Beach Closure Advisory: Avoid Ocean Water in Swim Areas Around Dockweiler State Beach and El Segundo Beach. View https://t.co/0cwWNicNba for more. pic.twitter.com/Fiu094tKzn

— LA Public Health (@lapublichealth) July 13, 2021