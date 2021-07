Kraft estrena un nuevo helado con sabor a macarrones y queso

Una edición limitada de helado con sabor a macarrones y queso llegará a los congeladores de todo el país esta semana, según anunciaron el martes el fabricante de helados Van Leeuwen y Kraft Heinz.

El helado con sabor a queso saldrá a la venta por $12 dólares a partir de las 11 horas de este miércoles para conmemorar el Día Nacional de los Macarrones y el Queso.

Podrás adquirirlo en las tiendas Van Leeuwen de todo el país, así como en línea hasta agotar existencias. Las empresas describieron el helado como una “bola fresca y cremosa de helado que trae esa sensación reconfortante y nostálgica de un tazón caliente de Kraft Macaroni & Cheese”.

“Sabemos que no hay nada más refrescante en un caluroso día de verano que el helado. Por eso quisimos combinar dos de los alimentos reconfortantes más icónicos para crear un helado con el inolvidable sabor de Kraft Macaroni & Cheese con el que todos crecimos”, dijo Emily Violett, gerente de marca asociada senior de Kraft Macaroni & Cheese.

They told us we had to do something cool for #NationalMacAndCheeseDay. We took it literally. ❄️​#MacIceCream​

7.14.21 ​https://t.co/3XMehqIpXf pic.twitter.com/qN3HM0aQJv

— Kraft Macaroni & Cheese (@kraftmacncheese) July 13, 2021