Altair Jarabo actriz de ‘Vencer el desamor’ revela detalles de su futura boda en París

Altair Jarabo provocó tremenda sorpresa entre sus fans luego de que anunciara su compromiso para casarse con un empresario de nacionalidad francesa de nombre Frédéric García, por lo que su boda se estaría realizando en esta ciudad de europa.

La actriz a quien recordamos por su reciente participación en la telenovela de “Vencer el desamor” en su papel de la ambiciosa arquitecta ‘Olga Collado‘ donde compartio creditos con David Zepeda y Claudia Álvarez, ofreció una entrevista para la revista Quien y ha platicado de algunos detalles de su festejo de boda.

Ha revelado que sentirse muy emocionada con el proceso de planeación de la boda, pues por fin estarán sus familiares, amigos juntos compartiendo en un solo lugar, dejó claro que asistirán solo las personas más importantes para ambos ya que han preferido tener una ‘boda íntima’.

Sobre su vestido, la actriz expresó que siempre deseó un vestido “memorable, femenino, pero no muy cursi, la verdad no me gusta mucho eso” expresó. Además, dijo que no piensa hacer otra fiesta en México, pues dijo que no le encontraba mucho sentido a hacer dos fiestas.

Para los preparativos de la boda ha contado la ayuda profesional de un organizador de bodas francés, que aunque eso le ha significado alguna dificultad por la barrera del idioma, su prometido se ha hecho cargo de esa parte y ha sido un gran apoyo para ella.

En cuanto a la luna de miel adelantó que ambos han tenido la oportunidad de viajar a varios hermosos lugares durante su romance por lo que han acordado, que para después de la boda permanecerán en Francia para relajarse y descansar para luego continuar con sus apretadas agendas de trabajo.