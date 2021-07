Javier Ceriani denuncia censura en YouTube: “Hoy la televisión tiene más libertad”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Javier Ceriani está en uno de los mejores momentos de su carrera, y a la vez con mayor controversia, pues el éxito que consiguió junto a Elisa Beristain con ‘Chisme No Like’ en YouTube, y que les trajo el estar con ‘Chisme en Vivo’ en Estrella TV, hoy se ha convertido en un dolor de cabeza.

Por eso, Ceriani, el ‘Güero Cabaretero’, ‘El Águila’, dispara y denuncia, en exclusiva lo que están viviendo en YouTube donde a diario dice que son censurados y no les permiten monetizar: “Paradójicamente la televisión tiene más libertad”, asegura.

Desde el estudio de ‘Chisme en Vivo’ en Los Angeles, Ceriani habla de esto, del viaje que hicieron con Elisa a la Ciudad de México, donde pusieron sus manos en el Paseo de las Estrellas, de las amenazas de los poderosos, y de cómo el público mexicano los protegió durante toda la estadía.

-Estamos en el estudio del famoso ‘Chisme En Vivo’ donde todos los días esto explota de bombas, ¿qué significa para ti este show?

Javier Ceriani: Es un programa de farándula que tiene mucha libertad porque podemos hablar de otros canales, podemos hablar de Univisión, de Telemundo, como podemos hablar de también de nosotros, criticamos a Chiquis, que es de nuestro mismo canal. Podemos tener una mirada internacional, porque sabemos que nos ven mucho en Miami, en Dallas, en Chicago, en San Diego… Pero como ‘Chisme en Vivo’ después se reproduce en YouTube, ya está como uno de los cinco programas más visto en México. Tenemos una enorme responsabilidad… También, paradójicamente, la televisión tiene más libertad que YouTube a veces, aquí podemos poner videos musicales, música, podemos poner videos sin que nos bloqueen, podemos hablar con libertad sin que nos censuren o nos desmonetice YouTube, es algo muy impresionante.

Si bien estoy en el YouTube en la mañana, en la tarde, con ‘Chisme En Vivo’, tengo mucha más libertad como conductor de no estresarme de decir lo que quiero con una libertad absoluta, eso es algo que realmente te rompe la cabeza, saber que hoy trabajar en YouTube no es poder decir lo que quieras, porque si hablas de una forma que el YouTube te agarre los algoritmos, te chequean en persona como no pasa en ‘Chisme No Like’, te desmonetizan todo el tiempo.

-Ahora lo que no puedes decir en YouTube lo dices en el show de televisión.

Javier Ceriani: Sí, es muy raro lo que pasa porque la gente ya nos está siguiendo tanto en ‘Chisme No Like’, como en ‘Chisme en Vivo’ en Estrella TV, quiere decir que la gente igual le encanta la comunidad.

-Estuvieron en México, y recién hablabas de la explosión que tiene el show en dicho país, ¿cómo fue para ti el antes de ir y el estar allí?

Javier Ceriani: Yo viví en dos oportunidades en México, y volver era recordar un montón de cosas, historias… Volví después de 12 años que no iba, la última vez había estado en Azteca y me había sacado la seguridad porque Juan Rivera me madreó, esa fue la última experiencia. A pesar de eso volví con la precaución de que nos hemos metido con mucha gente poderosa, poderosa de la iglesia, del Vaticano, del crimen organizado, gente que tiene poder de hacernos daño. Igual nosotros lo vivimos con confianza… La verdad es que lo que nos protegió fue la gente, la gente nos fue a buscar al aeropuerto, nos acompañó hasta que nos fuimos, el público estaba en la puerta del hotel, hacían vigilias… Era como un furor ‘Chisme No Like’ en México. Hicimos un almuerzo para los colegas, para demostrar que somos periodistas que nos gusta trabajar con otros colegas, porque hubo una guerra entre YouTube y la televisión, y la verdad es que nosotros fuimos con bandera de paz a decir: “No tengan miedo, ábranse a lo nuevo, la televisión, el YouTube, la radio, todo es, este medio gráfico, todo es comunicación.

-¿En algún momento hubo amenazas o insinuaciones directa o indirectamente?

Javier Ceriani: Yo personalmente sí tuve la amenaza del hermano del doctor Duque que metimos en la cárcel, tuvimos amenazas sí en general en las redes, mensajes, desde Adame, hasta otros colegas, y sí sabíamos que no éramos bienvenidos para mucha gente poderosa… Pero también fue demostrar que, por ejemplo, porque dicen que por qué decimos las cosas desde los Ángeles y no desde México, pero también hay programas aquí en Estados Unidos que no se atreven siquiera a decir ni la mitad de lo que decimos nosotros, o porque le tienen miedo a los Fernández cuando ‘Primer Impacto’ nunca quiso sacar la entrevista de Lupita Castro por miedo a los Fernández. Hay un montón de temas que nosotros igual los tocamos cuando otros medios no los toca. Ahora al estar allá entiendo que nuestros colegas tienen miedo, a veces no repercuten las noticias porque ellos tienen terror de que les pase algo y realmente sí puede pasar porque saben donde viven.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA A JAVIER CERIANI EN VIDEO: