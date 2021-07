Twitter fracasa con Fleets y anuncia su final

Twitter es una de las redes sociales más importantes de los últimos años. La plataforma ha sido parte de la revolución digital y cambió completamente la forma en que el mundo se comunica.

En los últimos años, Twitter ha sufrido de un declive de usuarios activos mientras otras plataformas como TikTok, Instagram y Snapchat toman posesión del mercado.

La particularidad de Snapchat era que se podían compartir mensajes que se desaparecían en determinado tiempo. Instagram copió esta función creando Instagram Stories. Twitter hizo su propia versión que llamó “Fleets” y que introdujo al público general hace tan solo 8 meses.

En ese poco tiempo, la plataforma ha decidido que las interacciones con esta función no ha sido lo suficiente como para seguir sosteniendo y ha decidido eliminar Fleets.

“Estaremos removiendo Fleets a partir del 3 de agosto, estamos trabajando en algunas cosas nuevas“, informó Twitter. “Lo sentimos o de nada”.

we're removing Fleets on August 3, working on some new stuff

we're sorry or you're welcome

— Twitter (@Twitter) July 14, 2021