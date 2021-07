Consternación en San Diego por muerte de pastor tras recibir disparo de su esposa

Consternación causó entre la comunidad de Lemon Grove, en el Condado San Diego, la muerte por disparo de arma de fuego del pastor Noah Shepherd, baleado por su esposa Gabrielle Shepherd en el patio trasero de su casa la noche del pasado lunes.

Los detectives de homicidios del Departamento del Sheriff del Condado de San Diego indicaron que Gabrielle, de 26 años, dijo a los despachadores del 911 que había disparado accidentalmente a su marido, de 29 años.

Los dos hijos del matrimonio de los Shepherd se encontraban dentro de la casa cuando ocurrió el incidente.

BREAKING: San Diego District Attorney says no charges will be filed at this time against the woman suspected of shooting her husband in Lemon Grove. She is expected to be released from jail https://t.co/lD2HtF0ngE pic.twitter.com/XtO9K6QBn7

— CBS 8 San Diego (@CBS8) July 15, 2021