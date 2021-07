Ahorra en las tarifas mensuales de Internet

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Neil Krauch, un experto en ciberseguridad jubilado que vive en una ciudad a unas 15 millas de Branson, Missouri, escribió recientemente a Consumer Reports con una pregunta bastante simple: ¿Por qué las facturas de Internet son tan difíciles de entender?

Las facturas confusas son un problema que resulta familiar. Cuando Consumer Reports estudió las facturas de televisión por cable en 2019, encontramos muchos cargos adicionales que los consumidores no esperaban: $450 al año por encima del precio anunciado para la persona promedio en nuestro estudio. Tras la publicación de nuestros hallazgos, el Congreso reforzó las normas para que la facturación del cable fuera más transparente.

Pero muchas de las mismas empresas no parecen mejores cuando se trata de las facturas de Internet. En un estudio realizado en 2020, titulado El costo de la conectividad, el Open Technology Institute of New America (OTI), una organización sin fines de lucro, concluyó que los clientes de Internet se enfrentan a estructuras de precios demasiado complicadas, tarifas mal detalladas y falta de transparencia.

Estas también son las quejas de cientos de lectores de Consumer Reports que han utilizado nuestra Plataforma de historias de miembros para decirnos que a menudo es difícil discernir sus facturas o qué velocidad de Internet están pagando.

Los precios pueden ser especialmente confuso en el caso de los paquetes de televisión e Internet.

“Solo veo el precio del paquete, no cuánto pago por cada servicio individualmente”, dice Krauch. “Los precios han subido sustancialmente en los últimos años y no puedo determinar con exactitud qué nuevos servicios y cargos se aplican únicamente al servicio de Internet”.

Además, según el estudio del OTI, muchos proveedores ni siquiera publican sus tarifas normales de Internet en sus sitios web; solo se ven las tarifas promocionales más bajas que aumentan una vez que expira la promoción.

Cómo reducir tu factura

Aunque no puedes evitar algunos cargos, como los impuestos y las tarifas de franquicia, hay formas de ahorrar dinero en tu factura de Internet.

Para empezar, los proveedores de servicios de Internet (ISP) cobran un promedio de $70.38 por la instalación cuando se contrata el servicio por primera vez, pero AT&T, Charter (Spectrum), Comcast (Xfinity) y otros ofrecen kits de autoinstalación por un promedio de solo $9.30, según el Open Technology Institute. Solo ten en cuenta que si tienes problemas y necesitas ayuda, las empresas pueden cobrarte una tarifa por el servicio de autoinstalación. AT&T, por ejemplo, cobra $99 por “asistencia para autoinstalación” si optas por hacerlo tú mismo pero luego necesitas ayuda.

En segundo lugar, las empresas suelen imponer una tarifa de alquiler de equipos, a menudo entre $10 y $12 al mes, por el módem y el enrutador. Puedes ahorrar a largo plazo si compras el equipo por tu cuenta. En primer lugar, tienes que asegurarte de que el módem sea compatible con tu ISP; esta es información que a menudo puedes obtener en el sitio web del ISP. (Ten en cuenta que tu módem puede dejar de funcionar si cambias a otro servicio).

Si sigues este camino o cancelas el servicio por completo, asegúrate de averiguar qué equipos tienes que devolver a la compañía para evitar que te cobren una multa. AT&T, por ejemplo, cobra $150 por no devolver su puerta de enlace WiFi si cancelas el servicio y $65 por cada extensor de WiFi.

A veces puedes obtener un descuento mensual por inscribirte en los programas de pago automático y sin papel. AT&T, por ejemplo, te descuenta $5 al mes por hacerlo, y Comcast ofrece un descuento de $10 en los planes que cumplen los requisitos. El descuento de Verizon es de $5 o $10, según el plan. El pago automático también puede ayudarte a evitar los cargos por pagos atrasados.

Trata de evitar pagar por teléfono, porque algunas compañías te cobran cada vez que lo haces. Por ejemplo, AT&T tiene una “tarifa de conveniencia de pago” de $5 cuando realizas un pago con la ayuda de un agente minorista, del servicio de atención al cliente o de un representante de cobranzas. Charter/Spectrum también cobra $5 cuando pagas por teléfono con la ayuda del servicio de atención al cliente.

Y recuerda que a menudo tiene sentido negociar si no estás satisfecho con tu servicio. En los resultados de nuestra última encuesta de telecomunicaciones, publicados el otoño pasado, cerca de dos tercios de los que regatearon el costo de su plan combinado terminaron obteniendo uno o más beneficios, como un precio más barato o una nueva tarifa promocional.

Etiquetas nutricionales de Internet

Los grupos de defensa, entre ellos Consumer Reports, llevan años presionando para que la información sobre los precios de Internet sea más fácil de leer y comprender, de modo que los consumidores puedan comparar planes y proveedores, y sepan qué esperar cuando llegan sus facturas mensuales.

“Hay una falta total de transparencia en los precios o de información en las facturas de los servicios de Internet”, dice Jonathan Schwantes, asesor principal de políticas de Consumer Reports. “Es posible que un plan de servicio combinado no incluya un precio separado para el servicio de Internet y a menudo las facturas de solo Internet no permiten a los consumidores saber qué velocidades de carga y descarga están pagando. Imagínate si la industria automotriz no pusiera el millaje de gasolina esperado ni el precio en la etiqueta de la ventanilla de un coche nuevo. Esa es la realidad en el turbio mercado de los servicios de Internet”.

Una opción respaldada por Consumer Reports es una etiqueta de banda ancha estandarizada, similar a la etiqueta nutricional de la Administración de Alimentos y Medicamentos, que explique claramente la tarifa mensual de cada plan de Internet, las tarifas adicionales y las velocidades de datos prometidas, y que indique cuándo vencerá una tarifa promocional. Los ejemplos anteriores, tanto para los planes de banda ancha fija como para los de telefonía celular, fueron creados por la Comisión Federal de Comunicaciones en 2016 y parecían estar a punto de ser adoptados, pero el impulso para mejorar el etiquetado se detuvo al año siguiente durante el gobierno de Trump. Ahora el concepto se está reactivando.

Como parte de un gran proyecto de banda ancha, CR se prepara para analizar con más detalle la facturación de Internet, calculando las cifras de decenas de miles de facturas de Internet. Mantente al tanto para conocer más detalles sobre el proyecto y cómo puedes unirte al esfuerzo más adelante este verano.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.