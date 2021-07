Reportan al menos 125 muertos y 1,300 desaparecidos por inundaciones en Alemania y Bélgica

Al menos 125 personas han muerto por las inundaciones en Alemania y Bélgica, con cientos que aún se encuentran desaparecidas.

Dramáticas historias de la catástrofe han empezado a emerger, como la de los 12 ancianos que perdieron la vida cuando la fuerte corriente arrasó como un asilo en la localidad alemana de Sinzig, en la provincia de Rhineland-Palatinate, la más devastada hasta ahora con 63 fallecimientos, reportó The Associated Press este viernes.

De los fallecimientos hasta ahora, 106 ocurrieron en Alemania, donde el río Ahr sobre el oeste del país ha sido la fuente principal de la destrucción. Aún hay alrededor de 1,300 desaparecidos. Las inundaciones también afectan a Holanda y Suiza.

Autoridades han indicado que en algunas partes del oeste de Europa cayó en dos días la lluvia que normalmente corresponde a dos meses.

NEW 🚨 About 60 dead, dozens missing, thousands out of power after devastating floods in Germany

pic.twitter.com/Th0grxZ2Aj

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 15, 2021