Los San Diego Padres envían mensaje a los Dodgers al anotar 24 carreras en masacre de viernes

En una noche explosiva en la que una de sus estrellas bateó para el ciclo, los San Diego Padres batearon como nunca lo habían hecho en su historia y propinaron la gran paliza de la temporada en las Ligas Mayores al anotar 24 carreras en la capital del país.

Jake Cronenworth completó el tercer ciclo (sencillo, doble, triple y jonrón) en la historia de los Padres para guiar la masacre de 24-8 la noche del viernes sobre los Washington Nationals. El récord de carreras de San Diego era de 20.

Cronenworth bateó doble de dos carreras en la segunda entrada, triple de una carrera en la tercera y jonrón solitario en la quinta, para luego completar el ciclo con un sencillo dentro del cuadro en la sexta tanda.

As if being an All-Star wasn't enough…

Jake Cronenworth has the third cycle in #Padres history!

