Niña hispana de 2 años muere al ser dejada 7 horas dentro de un vehículo en el calor de Miami

Juana Pérez-Domingo, de 43 años, ingresó en prisión este sábado después de ser acusada de un cargo de homicidio agravado de un niña hispana de 2 años que falleció tras permanecer durante siete horas encerrada dentro de un vehículo bajo altas temperaturas, según la denuncia de la Policía de Miami-Dade.

Según el reporte de la Policía, la mujer había sido contratada para transportar este viernes a la niña a una guardería de la localidad de Homestead, al sur de Miami, pero la menor permaneció amarrada con el cinturón de seguridad bajo altas temperaturas dentro de una van, informó el diario The Miami Herald.

