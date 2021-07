Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Seguramente has escuchado decir “está verde de coraje” o “se puso rojo de coraje”, no porque literalmente se ponga de ese color la persona, pero sí porque existe una estrecha relación entre los colores con tu estado de ánimo.



Y es que de acuerdo a la psicología del color, cada uno de ellos tiene relación con los estados de ánimo de las personas.



“Verde de coraje”



Incluso en la cultura popular se ha relacionado los colores con los estados de ánimo, por ejemplo, en alguna ocasión se ha escuchado la frase “ te pusiste verde de coraje”.



O bien, en muchos casos se relaciona el color amarillo con la alegría.



Por eso, vamos a abordar en esta ocasión, el impacto que tienen los colores en tu estado de ánimo.

“Reaccionamos en múltiples niveles a la asociación de colores. También tenemos una reacción innata al color”, declaró al sitio VIX, Leslie Harrington, directora ejecutiva de The Color Association of the United States.

“Por ejemplo, cuando miras el rojo, se incrementa tu ritmo cardíaco. Es un color estimulante. Esto viene desde las cavernas, días de fuego, peligro y alarma”, precisó la especialista en psicología del color.

Así que pon mucha atención a lo que dicen los expertos sobre la manera en que impactan los colores en tu estado de ánimo, y de esa forma puedas realizar algunos cambios, para que te sientes bien y siempre puedas estar de buen humor.



O al menos para que no te afecte mucho los colores que no te favorecen en tu ánimo.

El rojo para el optimismo

Así que comenzamos con el color de la pasión, el rojo.



Pero no solo es de la pasión, ya que el rojo representa la actividad, calor, movimiento, optimismo y la lucha de la persona por lograr algo.



Se le relaciona mucho con la plenitud de la vida, con el coraje de realizar las cosas, con el amor, las emociones fuertes y por supuesto con la pasión.

En resumen es un color expresivo y extrovertido.

El rojo incrementa el pulso y la presión sanguínea, así como aumenta la secreción de la adrenalina.



Los expertos no recomiendan este color para aquellas personas que son emocionalmente inestables.

La alegría del naranja

El naranja es por excelencia el color del fuego y del Sol, comúnmente es relacionado con el amanecer, el atardecer y con las frutas más deliciosas.

Por eso influye de manera positiva en el estado de ánimo de las personas, para emprender algo nuevo y de grandes retos.



Es utilizado en tratamientos contra la depresión. El color contribuye a sentirse más saludable, y ayuda a estimular la actividad cardíaca.



El color naranja ayuda a que mantengas más estables tus emociones, así que no dudes en pintara alguna habitación de este color, o al menos una de sus paredes, los beneficios los verás y no te arrepentirás.



Y no solo eso, ya que ayuda a abrir el apetito y a mejorar la digestión, por eso en muchos negocios de comida, emplean este color, para tener satisfechos a sus clientes.

Por otra parte, puede estabilizar tus emociones, pero dependerá mucho de su base predominante (amarillo o rojo).

El amarillo para la felicidad

El amarillo, el color del Sol, de la luz y del optimismo, no por nada el color de los emoticones es amarillo.



Este color ayuda a dejar los miedos y temores atrás, tiene un gran beneficio para el aparato respiratorio.



Sin duda el amarillo tiene un gran efecto positivo en el sistema nerviosos, por eso se le asocia constantemente con el optimismo y la alegría.

Además, el color amarillo ayuda a la relajación, a pensar en cosas positivas.

Así que no olvides tener el color amarillo en tu vida.

El verde para la salud



El verde es considerado el color de la esperanza, por eso de le asocia también a la salud, ayuda a curar el enojo, la histeria y los malos ratos.

El color verde tiene un gran impacto en las personas, ya que ayuda como un calmante ante las tempestades.



Algunos especialistas recomiendan usar prendas de color verdo o pintar las paredes de este color para mitigar la depresión y las migrañas.

Ya que el verde ayuda a disminuir la presión, es el contraste del rojo, que incrementa el pulso cardiaco.

El azul de la sabiduría

Uno de los colores que da mayor tranquilidad, es el azul por eso se le asocia con la sabiduría, la inmortalidad, la espiritualidad y el misticismo.

A nivel psicológico, disminuye el ritmo cardíaco, ayuda a nivelar la respiración y por si fuera poco aumenta la actividad cerebral y la introspección.



Sin duda, el color azul también contribuye a incrementar la concentración.

