Revelan misteriosa enfermedad de Mcgregor, causante de su fractura

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Foto: Harry How / Getty Images

El presidente de la UFC, Dana White, en una entrevista con Fox News reveló que los problemas de McGregor ya eran conocidos incluso antes de haber caído derrotado en UFC 264. De hecho, el mismo peleador irlandés solicitó permiso para poder vendar sus tobillos aunque al final se decantó por no hacerlo.

“Ha tenido problemas en los tobillos durante los últimos años, y había pedido que le vendaran los tobillos antes de entrar en esta pelea. Obtuvo la autorización de la Comisión Atlética del Estado de Nevada, pero no lo hizo. Optó por no vendarlos, no sé por qué”, fueron las declaraciones de Dana White.

Tras estas palabras, el presidente de la UFC reveló que el irlandés padece de artritis crónica en los tobillos, lo que le produce dolor en los tobillos, así como inflamación y pérdida de movimiento. Debido a la fractura sufrida por Mcgregor, tuvo que ser ingresado al quirófano en donde fue intervenido con éxito.

UFC president Dana White reveals Conor McGregor has ‘chronic arthritis in his ankles’ follow horror leg break https://t.co/PBMNvTAlAn — The Sun MMA (@TheSunMMA) July 20, 2021

Sin embargo, le espera una larga recuperación al irlandés. White, por su parte asegura que le llevará un año poder recuperarse en su totalidad antes de poder regresar al octágono.

Por su parte McGregor también se manifestó luego de lsu operación, en donde se mostró optimista de que sus problemas terminarán.

“Necesitaba tratamiento en mi pierna y nunca habría pasado por el quirófano a menos que hubiera sucedido algo como esto. He conseguido exactamente lo que necesitaba, que era una espinilla de titanio. Ahora tengo titanio desde la rodilla hasta el tobillo y el médico dijo que es irrompible”, aseguró Conor.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: McGregor confesó que estaba fracturado desde antes del combate contra Poirier

“¡Lo tiene retorcido del todo!”: Mayweather se burla de la espantosa lesión de Conor McGregor