Una fortuna: Canelo podría recibir el pago más alto de su carrera en la pelea contra Caleb Plant

El combate entre Saúl “Canelo” Álvarez y su par Caleb Plant donde se unificarán los títulos de peso supermediano está pronto a materializarse y podría generarle al mexicano las mayores ganancias de su carrera.

Según ESPN, la contienda podría pautarse para el 18 de septiembre en la ciudad de Las Vegas, en lo que pretende ser una de las mejores peleas del año.

Actualmente Canelo figura como agente libre y recibiría un increíble pago al acordar un porcentaje por las ventas en Pay Per View (PPV).

De hecho, fuentes ligadas al equipo de Canelo afirman que el tapatío ya adelanta sus preparativos físicos para el combate.

El medio deportivo afirmó que al mexicano le ofrecieron un acuerdo con la empresa Premier Boxing Champions de Al Haymon, en el que establece las ganancias por las ventas de la transmisión.

🥊 #Boxing

📅 Canelo Alvarez 🇲🇽 agrees to fight with Caleb Plant, following his intention in uniting the four belts. pic.twitter.com/qRHVTWOteE

— AS English (@English_AS) July 21, 2021