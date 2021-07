Días antes de celebrar su boda, hispana madre de cinco fallece en accidente de tránsito en Fresno

Días antes de su boda, una mujer falleció este lunes en un accidente de tránsito en Fresno, California.

La mujer, Brandi Ureña, de 42 años y madre de cinco hijos, murió en un percance que involucró a cuatro vehículos en la autopista 41.

Family members say 42-year-old Brandi Urena was the victim in the crash. She was a mother of five and worked for United Health. https://t.co/p53fzfi9OK

— ABC30 Fresno (@ABC30) July 21, 2021