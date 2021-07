Agenda de eventos: qué hacer este fin de semana

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Cirque du Soleil en línea

El Cirque du Soleil ofrece contenido en línea que consiste en una serie de programas para niños así como especiales de 60 minutos con escenas del circo de shows recientes como Luzia y O. El portal en línea también incluye tutoriales para maquillar la cara, ejercicios, historia del origen del circo, de los malabares y otras actividades. El contenido está disponible por tiempo indefinido en la página web del circo cirquedusoleil.com.

Ópera del Met gratuita

Esta es la última semana que el Met transmite ópera gratis. De hoy y hasta el domingo, esta institución ofrecerá un programa que incluye obras que fueron elegidas por los fanáticos de la ópera a través de una encuesta, entre ellas piezas escritas por Mozart, Bizet y Donizetti. Las óperas están disponibles en el sitio web del Met a partir de las 7:30 pm, hora del Este, y permanecen disponibles hasta las 6:30 pm, hora del Este, del siguiente día. Hoy estará disponible Les Contes d’Hoffmann, de Offenbach; el viernes La Fille du Régiment, de Donizetti; el sábado Il Trovatore, de Verdi, y el domingo Un Ballo in Maschera, también de Verdi. Informes metopera.org.

Debut en teatro

The Actors’ Gang Theater estrenará “We Live On”, un obra de teatro nueva basada en “Hard Times”, de Studs Terkel; con texto adicional de Tim Robbins, quien además dirigió la puesta en escena. Esta producción se presentará de forma virtual en vivo en tres partes; cada parte está compuesta por diez historias que completan una sola experiencia. Los 30 relatos giran alrededor de la Gran Depresión, incluyendo los de Dolores Huerta, Dorothy Day y César Chávez. El público puede ver la obra grabada –las tres partes– en línea cada domingo a partir de este fin de semana. Jueves se presenta la parte uno, 7 pm; viernes parte dos, 7 pm; sábados maratón, parte uno 5 pm, parte dos 6:30 pm, parte tres 8 pm; hasta el 4 de septiembre. Domingos las tres presentaciones pregrabadas del 25 de julio al 5 de septiembre; parte uno (9 am); parte dos (10:30 am); parte tres (12 pm), todos en horario del Pacífico. Todas las presentaciones son “Pay What You Can”. Boletos gratuitos si se solicitan. Informes (310) 838-4264 y theactorsgang.com.

Series en el parque

El Los Angeles County Department of Parks and Recreation restableció su serie Parks After Dark, en la que cada viernes se proyecta una película apta para toda la familia en varios de los parques públicos del condado angelino. Entre las películas que se podrán ver están Onward, Raya and Last Dragon y Tom and Jerry. Y los sábados hay música en vivo, con la presentación de una ecléctica mezcla de bandas de música de varios géneros, incluyendo a Katia Moraes & Brazilian Hearts, Blue Breeze Band, el Conjunto Jardín y otros. La serie de películas termina el 6 de agosto y la de música el 7 de agosto. Gratis. Para ver la lista completa de filmes, bandas y parques participantes ir a parks.lacounty.gov/pad.

Sonidos del verano

La serie musical Sounds of Summer se reactivó en 2ND & PCH (6400 Pacific Coast Hwy., Long Beach) y participa una gran variedad de artistas de varios géneros del sur de California. Los conciertos se presentan los martes de 6 a 8 pm hasta el 24 de agosto. En este mismo lugar también tiene lugar los viernes el PCH Movies & Moonlight durante la serie de Summer Fridays. Se recomienda a los asistentes llevar sus propias sillas de playa o mantas de picnic. Este viernes se presenta The Lion King. Los lugares se pueden escoger conforme vayan llegando los asistentes. La proyección comienza al anochecer. Hasta el 20 de agosto. Ambas series son gratuitas. Informes 2ndandpch.com.

Tardes de baile y música

Las Sunday Sessions del Grand Park (200 N. Grand Ave., Los Angeles) regresa en su octava edición para reactivar los 12 acres del centro de Los Angeles que han permanecido con poca o nada de actividad durante la pandemia. Este verano comienzan de nuevo las presentaciones de baile y música, la primera este domingo y la segunda el 29 de agosto. Cada fiesta al aire libre incluye la participación de DJs locales. Los asistentes pueden planear un picnic o comprar comida de los camiones de comida. Las Sunday Sessions tienen lugar en el Performance Lawn del parque, al norte de la calle Hill. Domingo 3 a 7 pm. Gratis. Para todas las edades. Informes grandparkla.org.

Experiencia con Van Gogh

Beyond Van Gogh: The Immersive Experience llegó al condado de Orange por tiempo limitado. La experiencia, creada por el director artístico francés canadiense, Mathieu St-Arnaud, está instalada en el Anaheim Convention Center (800 W. Katella Ave., Anaheim). Incluye más de 300 de los más icónicos trabajos de Van Gogh, que se proyectan a través de lentes tridimensionales de una manera que nunca antes se había visto. Los visitantes pueden transitar a través de un espacio nuevo que los transportará al surreal mundo creado por los brochazos de Van Gogh. Boletos a partir de $24.99 para niños y $34.99 para adultos. Para días y horarios ir a beyondvangoghoc.com.

Vuelven los dinosaurios

El Rose Bowl (1001 Rose Bowl Dr., Pasadena) es a partir de esta semana la casa de Jurassic Quest Drive Thru, el evento de exhibición de dinosaurios más grande del país. Esta experiencia, que solo está disponible a bordo de los autos, incluye la exhibición de más de 70 dinosaurios de tamaño real. En esta ocasión, el evento regresa con recorridos en inglés y en español, dinosaurios bebés, un feroz tiranosaurio, un megalodón de 50 pies y otros personajes. El paseo dura aproximadamente una hora. Del viernes al 1 de agosto. De miércoles a domingo; cerrado lunes y martes. $49 por auto; máximo 8 personas. Informes jurassicquest.com.