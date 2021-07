Chiquis Rivera llegó sin brasier a la alfombra roja de los Premios Juventud 2021

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Chiquis Rivera provocó tremendo revuelo entre sus fans en su paso por la alfombra roja de los Premios Juventud 2021, pues se dejó ver luciendo tremendo escote que dejaba entrever no llevaba nada bajo el saco.

La popular cantante y empresaria fue elegida en esta ocasión para participar como conductora del evento de la cadena Univision junto a la bella Alejandra Espinoza y el colombiano Sebastián Yatra, por lo que ha elegido un espectacular atuendo.

Se le vio a la hija de la Diva de la Banda Jenni Rivera, arrasar durante su desfile por el red carpet luciendo sus encantos en un conjunto de color morado de saco con hombreras y pantalón ancho, lo que ha sido el foco de atención de las miradas de sus millones de seguidores ha sido el pronunciado escote con el que se ha dejado ver.

Lo que ha provocado las reacciones de miles es que ha elegido no llevar sostén bajo el saco que es adornado por varias gruesas cadenas, lo que deja a la vista sus atributos. Algo que ha llamado la atención de muchos es que se le alcanzan a ver las marcas de su reciente operación en el busto.

Han sido cientos de comentarios que han llenado sus redes sociales por el atrevido look con el que se dejó ver en su debut como conductora del evento “Rompiendo barreras” lo ha llamado ella misma en una reciente publicación donde compartió su atuendo de la noche.

Sin duda Rivera es de las famosas que no temen por jugar con su imagen y siempre provoca impacto con cada uno de sus nuevos looks como en esta ocasión lo ha logrado, aunque hubo a quienes no le ha gustado su atuendo.

“No me gusto ese look“, “No me gusta el calce de las hombreras“, le escribieron algunos usuarios de la red social.

Aunque en su gran mayoría sus fans han quedado encantados con su imagen para el evento y han quedado verdaderamente complacidos con lo glamorosa que se veía durante la premiación.

“Divina“, “Tremenda diosa“, “Brillas mucho, sin duda alguna la princesa de la banda“, “Te amo Janney“, le han expresado algunos de sus seguidores en Instagram.