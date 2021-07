Critican a Omar Chaparro por “golpear” a su esposa para hacer un video de TikTok

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El presentador mexicano, Omar Chaparro, dividió opiniones en redes sociales tras compartir un video en el que simuló “golpear” a su esposa, pero lo que para unos resultó un acto con sentido del humor, unos más lo tacharon de violento y fomentar la violencia en contra de la mujer.

El chihuahuense es uno de los actores y comediantes más queridos dentro del mundo del espectáculo, sin embargo, hace unos días se vio envuelto en una controversia. Y es que, esta vez fue señalado por reproducir la violencia de genero al protagonizar un clip junto a su esposa, Lucía Ruiz de la Peña, mejor conocida como “La Mojarrita”.

Fue exactamente a través de su cuenta de TikTok, en donde el conductor de ‘Tu-Night’ compartió un video en el que aparece dándole un golpe en la cabeza a su esposa, poco después, ella responde haciendo lo mismo en repetidas ocasiones, hecho que desató polémica entre los usuarios de la red social.

“Dicen que donde hay pelea, hay amor ¿Y tú crees que solo tú me amas?“, se escucha en el audio del video, en donde la pareja intercambió varios golpes a manera de broma y en tono de exageración para dejar claro que sólo es actuación.

Aunque la grabación fue eliminada poco después debido a la serie de críticas que recibió, las imágenes fueron retomadas en varios perfiles de Instagram, en donde también se han mostrado los mensajes que recibió por parte de sus seguidores, en donde le reclaman por promover la violencia de género.

“Ni de broma la violencia“, “No fomenten la violencia“, “No pues woooow por fomentar la agresión“, “No son buenas bromas, la violencia ni de broma“, “Promover la violencia entre la familia no es gracioso ni un chiste. ¿Neta no pueden hacer comedia inteligente?“, “Está chistoso porque sé que eres comediante, pero diga no a la violencia y sobre todo en México que es muy común quesque por amor. Omar no deberías hacer estos videos que son la realidad en nuestro país“, escribieron algunos cibernautas.

