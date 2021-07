Ana Bárbara revela que compuso una canción con la que quiere ser despedida el día que muera

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ana Bárbara se sinceró una vez más durante un encuentro con los medios de comunicación, en donde confesó que ya tiene preparado su testamento y que, incluso, compuso una canción con la que desea ser despedida el día que muera.

“La Reina Grupera” fue captada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México poco antes de abordar un avión con destino a Los Ángeles, California, y aunque intentó evitar el encuentro con los reporteros no logró escapar a los cuestionamientos entre los que terminó por confirmar que ya tiene todo preparado para el día que muera, pues prefiere evitarle problemas a sus hijos.

“No sabes si vas a llegar a mañana, entonces no me quedo con nada. Ya no estoy en deuda, ya hasta hice mi canción de despedida, ya la compuse”.

Ana Bárbara se muestra optimista y confía en que falta mucho para ese día, pero es una mujer precavida en todos los aspectos: “No sé si vaya a ‘estirar la pata’, así que por si las dudas ya la tengo hecha. Ojalá y no porque mis hijos están chiquitos“, detalla.

La cantante revela que tomó la decisión de tener un testamento debido a la situación que se vive actualmente con la pandemia de COVID-19:

“Todo está muy bien, pero he estado atenta a que con esta pandemia no sabes cuando estás, no soy pesimista ni mucho menos“, añadió ante las cámaras del programa Ventaneando.

Antes de huir de los cuestionamientos, no dudó en bromear un poco con su hijastro José Emilio, hijo de la fallecida actriz Mariana Levy y José María Fernández “El Pirru”, a quien entre risas le pidió hacerse cargo de que todo se cumpla de acuerdo a su última voluntad: “Te encargo que no haya broncas“, le dijo en medio de su característico sentido del humor.

Aunque intentó despedirse en varias ocasiones de la breve entrevista, también fue cuestionada sobre la reciente polémica en la que se vio involucrado el cantante de música norteña Lalo Mora, quien tras una presentación intercambió varios besos en la boca con sus fanáticas, por lo que aseguró que siente mucho cariño y respeto, por lo que únicamente le pude desear que todo esté bien y que solucione sus problemas en caso de que los tenga.

También te puede interesar: