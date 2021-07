Eddy Álvarez: el pelotero cubanoamericano que será abanderado de Estados Unidos en Tokio 2020

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Estados Unidos mandó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 una delegación conformada por 613 atletas, siendo esta la segunda más grande de toda su historia. De ese total dos deportistas destacan por ser los abanderados en la ceremonia inaugural, Eddy Álvarez y Sue Bird.

El nombre de Álvarez no es extraño para muchos, pues tiene una trayectoria destacada en el infielder de los Miami Marlins de las Grandes Ligas de la Major League Baseball.

El pelotero de padres cubanos se convertirá en el primer beisbolista en llevar la bandera de Estados Unidos en una ceremonia inaugural.

Álvarez nació en Miami y desde la edad escolar mostró un buen desempeño con el guante y la pelota, motivo que lo llevó a ganarse una beca para jugar en la St. Thomar University.

Sin embargo, en el cubanoamericano también surgió la vocación por algo muy distinto al beisbol, el patinaje de velocidad, deporte en el que se alzó con la triple corona de la disciplina y lo llevó a conocerse como “Eddy el Jet”.

En el año 2009 logró ganar el Campeonato Mundial Juvenil de patinaje en los 3,000 metros planos y fue seleccionado para viajar a los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010, donde terminó de séptimo debido a una molestia estomacal.

De padres cubanos Eddy Álvarez nació en Miami y juega para los Marlins. Se inició en los patines a los 5 años, pero el amor por la pelota le hizo ganar una beca universitaria. Es medalla de oro en los mundiales de velocidad de 2008 y 2009 en la velocidad de invierno (sigo) pic.twitter.com/2tYtbH8Q2t — Juan José Sayago (@jjsayago) July 21, 2021

Los problemas de salud como desgates en las rodillas lo llevaron a alejarse del patinaje y volver al beisbol, disciplina en la que sufrió más de 10 desgarros en los tendones de las rodillas.

Luego de ser sometido a operaciones y de pasar un mes postrado en una cama, por su cabeza pasó la idea de dejar el deporte. Sin embargo, su familia lo ayudó para que regresara a la selección de patinaje.

.@EddyAlvarez90's story is incredible. ✅ Medal at the '14 Winter #Olympics.

✅ Play for the @Marlins.

✅ Make the #Toyko2020 USA baseball team and be named @TeamUSA's flag bearer. 🇺🇸 Story from Feb. 2020. pic.twitter.com/Vx4uCHOpnb — MLB Players Media (@MLBPlayersMedia) July 21, 2021

Gracias a los estímulos de sus allegados evolucionó positivamente y en 2013 volvió oficialmente a la disciplina de velocidad, integrando el equipo de Estados Unidos en la Copa del Mundo. Allí se colgó con el oro y la plata en los 5,000 metros por relevo, y bronce en los 500 metros.

Pero el boom de su carrera llegaría un año después cuando se convirtió en el primer cubanoamericano en asistir con la delegación de Estados Unidos a unos Juegos Olímpicos de Invierno, siendo este caso el de Sochi 2014.

The moment you learn you’ve been chosen to help lead all of @TeamUSA. See you at the Opening Ceremony, @eddyalvarez90! #ForGlory🇺🇸 | #Tokyo2020 pic.twitter.com/lqAIEDf8iI — USA Baseball (@USABaseball) July 21, 2021

En esas olimpiadas se consagró con la medalla de plata en los 5,000 metros. Luego de eso volvió formalmente al beisbol.

Si Estados Unidos logra montarse en el podio del beisbol en Tokio 2020, Álvarez se convertiría en el tercer deportista en ser medallista en Juegos Olímpicos de Verano e Invierno, aseguró el Diario Marca.

